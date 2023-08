Giornata di fuoco, quella di ieri, a Siculiana dove sul Monte Capreria sono andati in fumo alcuni ettari di macchia mediterranea. A lavorare per diverse ore, nel tentativo di spegnere le fiamme, gli uomini del Corpo Forestale supportati anche da ben due canadair. Operazioni di spegnimento rese ancora più complicate dal vento che per tutto il giorno si è registrato in provincia di Agrigento.

Canadair in azione