Con un cavo ha allacciato abusivamente la sua bancarella destinata alla vendita di dolciumi alla rete elettrica Enel e per questo, ieri notte, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Realmonte. Si tratta di un venditore ambulante, di 52 anni, di Caltanissetta. Deve rispondere di furto di energia elettrica.

L’uomo aveva collocato in pieno centro storico la sua bancarella in occasioni dei festeggiamenti in onore di San Calogero a Realmonte. La verifica effettuata dai carabinieri, collaborati dal personale Enel, ha permesso la scoperta dell’allaccio abusivo.

Il 52enne, assistito dall’avvocato Gianluca Guida del foro di Caltanissetta, ha patteggiato la pena a 4 mesi ed euro 200 di multa. E’ stato quindi scarcerato e sottoposto all’obbligo di presentazione ai carabinieri di Caltanissetta ogni martedì, giovedì e sabato, per la firma.