Incidente stradale, questa mattina, in via Cavaleri Magazzeni alla periferia della città dei templi. A ribaltarsi è stata una Fiat Panda, condotta da un giovane rimasto lievemente ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Secondo quanto raccontano i residenti della zona nello stesso tratto di strada una ragazza era finita a terra mentre era in sella al proprio scooter, a causa di una copiosa perdita idrica che renderebbe infatti il manto stradale scivoloso.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp