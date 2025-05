Venerdì 2 maggio 2025, presso la Prefettura di Agrigento, si è svolto un incontro di rilievo tra il Prefetto, Salvatore Caccamo, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento, Achille Furioso, il Presidente della Fondazione dell’Ordine, Domenico Armenio. Al centro del dialogo, le opere pubbliche, la pianificazione infrastrutturale e le prospettive di sviluppo del territorio provinciale.

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione condivisa sulle sfide legate alla gestione dei servizi pubblici, al corretto utilizzo dei fondi europei e alla conduzione trasparente degli appalti. In particolare, l’adozione delle metodologie BIM (Building Information Modeling) è stata indicata come chiave di volta per garantire maggiore efficienza e controllo nei progetti di opere pubbliche. Pertanto l’Ordine degli Ingegneri ha ribadito il proprio impegno a supportare gli enti locali nel rinnovamento del parco progetti e nella formazione del personale tecnico, offrendo corsi gratuiti sul BIM. Questo strumento digitale, già diffuso a livello europeo, consente una gestione integrata e trasparente degli interventi, riducendo i tempi e i rischi di disimpegno dei fondi.

Al centro del confronto anche le recenti modifiche al Codice dei Contratti Pubblici, che impongono agli enti l’adozione di criteri aggiornati per l’affidamento dei servizi di ingegneria, con particolare attenzione al principio dell’equo compenso.

Un altro nodo fondamentale affrontato nel corso della riunione è stato il resoconto del convegno “La Sicilia porta d’Europa nel Mediterraneo”, tenutosi lo scorso 21 marzo al Teatro Pirandello di Agrigento. L’evento ha visto la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, del Presidente di Italferr Dario Lo Bosco, del Presidente ENAC Luigi Di Palma, e di rappresentanti dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, guidato dall’Assessore Alessandro Aricò, dell’ingegnere Pino Di Miceli, nonché dei vertici delle principali società pubbliche regionali e statali che gestiscono le infrastrutture stradali e ferroviarie in Sicilia.

Durante il dibattito, il Presidente Furioso ha portato all’attenzione del Ministro la proposta di inserire lo scalo aeroportuale di Agrigento nel Piano Nazionale Aeroporti, demandando al mercato la verifica della sostenibilità dell’opera mediante gara pubblica per la realizzazione e la gestione da parte di operatori privati. Il sito individuato, in contrada Piano Romano, nel territorio di Licata, ha già ricevuto una valutazione tecnica favorevole da parte dell’ENAC. La redazione degli atti del convegno del 21 marzo sarà oggetto di successive esposizioni in incontri a Palermo e Roma

“Solo attraverso una collaborazione solida tra istituzioni, Ordini professionali e operatori del settore potremo garantire uno sviluppo infrastrutturale adeguato alle esigenze del territorio”, ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Domenico Armenio, confermando la piena disponibilità a promuovere iniziative condivise.

“Siamo pronti a collaborare attivamente per superare le criticità e costruire un futuro migliore per Agrigento e per la Sicilia”, ha concluso il Presidente Furioso, ribadendo il ruolo strategico della professione.

A conclusione dell’incontro, i vertici dell’Ordine hanno omaggiato il Prefetto Caccamo con un simbolico dono, in segno di stima e collaborazione.

