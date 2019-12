Incidente stradale in pieno centro cittadino: ferito motociclista

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto in via Francesco Crispi, ad Agrigento. Secondo una ricostruzione dei fatti, il conducente di una Lancia Y, nello svoltare verso il parcheggio del vicino supermercato, non si sarebbe accorto dell’arrivo di una motocicletta, modello BMW, e lo ha preso in pieno.

L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è stato sbalzato dalla sella, ed è finito quasi sotto un’autovettura in sosta. È rimasto ferito, e trasportato in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto le Volanti della polizia, e i vigili urbani.