Campionato di ciclocross: ottimi piazzamenti per i ragazzi del vivaio “Racing”

Ottima la terza prova del campionato di ciclocross a Ragusa per i ragazzi del vivaio “Racing” di Agrigento. Su un percorso di circa due km. abbastanza tecnico, per nulla intimoriti i ragazzi hanno messo in mostra tutte le loro abilità tecniche ottenendo tanti podi.

Primo posto per Joan Pedro Fazio e Chiara Vitello che continuano ad avere una forma brillante e pedalata dopo pedalata hanno fatto il vuoto sugli avversari. Alessio La Porta all’ultimo giro dopo aver battagliato per tutta la gara con il suo diretto avversario ottiene un meritato secondo posto.

In netto miglioramento Leonardo Boscarini che dopo una brillante partenza riesce ad imporsi in terza posizione. La sfortuna meccanica colpisce Alessandro Candura che all’ultimo giro avverte diversi guasti meccanici alla sua mountain-bike riuscendo lo stesso a completare la competizione.

I ragazzi questa settimana diretti dal preparatore atletico Sergii klimakov si prepareranno per l’ultima prova del campionato che si svolgerà a Corleone all’interno dell’area boschiva Ficuzza dove dovranno dare il massimo per la maglia di campione regionale Ciclocross.