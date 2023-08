Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, in contrada “Consolida”, all’altezza del bivio che immette verso la zona industriale di Agrigento. A scontrarsi due auto: una Fiat Cinquecento e una Alfa Romeo Mito. Ad avere la peggio i due giovani occupanti della prima vettura finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Nessuno dei due feriti, per fortuna, è in gravi condizioni.