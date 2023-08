Grande successo per il nuovo gruppo storico di Cammarata e San Giovanni Gemini i Conti Moncada alla XXVI edizione della Festa Medievale di Randazzo. Il gruppo agrigentino, che ha rappresentato i due comuni con 30 figuranti, si è distinto per l’eleganza degli abiti di cui la maggior parte creati dal maestro sarto Ignazio Rondone di Valledolmo. Fiore all’occhiello del gruppo sono le bambine e le ragazze che hanno saputo rappresentare questa famiglia che ha governato il Feudo di Cammarata e San Giovanni Gemini tra il 1300 e il 1400: Elide e Gaia Lo Sardo, Helen Lombino, Cristiana Cilino, Alice e Giada Scavetto, Matilde Alfieri e Serena Lo Scrudato che hanno sfilato per le vie del paese etneo con armonia e grazia incantando tutti i visitatori della manifestazione.

Soddisfatte la presidente Fabiola Mangiapane e la vicepresidente Irene Genuardi che con il loro impegno cercano di portare avanti questo gruppo storico verso manifestazioni di grande livello culturale. Il gruppo storico Conti Moncada Signori di Cammarata e San Giovanni Gemini si distingue anche per la bellezza delle dame capitanate dalla dottoressa Maria Concetta Ciulla che rappresenta la duchessa Lucia Moncada. Questo è un altro successo che si aggiunge ai precedenti del nuovo gruppo storico dei paesi montani.