Lite tra conviventi. Sono volati ceffoni e qualche cazzotto. Protagonisti un trentacinquenne e una quasi trentenne, domiciliati ad Agrigento. A mettere fine alla lite l’intervento provvidenziale dei carabinieri. Il caos è scoppiato nei giorni scorsi, a tarda sera, all’interno di un’abitazione, non molto lontano dalla località balneare di San Leone. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe presto sfociata in uno scontro fisico: la donna si sarebbe scagliata contro il compagno e lui avrebbe reagito.

A evitare che la situazione peggiorasse sono stati i militari dell’Arma, allertati dai vicini di casa. Entrambi sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove i medici in servizio hanno medicato loro contusioni ed escoriazioni, giudicati guaribili in pochi giorni. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

