Incidente stradale: due feriti e sette mezzi danneggiati

E’ di due feriti e sette mezzi danneggiati il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, ieri mattina, in contrada “San Benedetto”, a poche decine di metri dalla zona industriale di Agrigento, ma in territorio di Favara. A scontrarsi sono stati una Peugeot 208, un furgone e una Fiat Bravo. Il furgone dopo il violentissimo impatto è uscito fuori strada, andando a sbattere contro quattro auto in sosta.

Sono rimaste danneggiate: una Citroen C3, una Fiat Panda, una Kia Picanto e una Peugeot 307. Dentro ai quattro veicoli, per fortuna, non c’era nessuno, né vi erano passanti in quei momenti. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Agrigento. Poi è stata la volta delle ambulanze del 118, che hanno trasferito i conducenti della Peugeot e del furgone al vicino pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I medici hanno riscontrato dei traumi, contusioni ed escoriazioni sparsi in varie parti del corpo. Non versano in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro hanno operato anche gli agenti della polizia Municipale di Favara. Spetterà a loro infatti ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.