Bancali in fiamme nei pressi di una macelleria: avviate le indagini

Una decina di bancali di legno sono stati danneggiati da un incendio le cui cause sono ancora in fase di accertamento. E’ successo in piazza Aristotele, a Porto Empedocle, nei pressi di una macelleria. Quando sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione cittadina le fiamme erano state quasi spente. L’attività lavorativa non è stata intaccata dal fuoco. Sull’origine dell’evento, in mancanza di certezze, tutte le ipotesi investigative restano valide.

I militari dell’Arma dopo avere notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini. L’area dove si sono sviluppate le fiamme è “coperta” sai sistemi di videosorveglianza. I militari dell’Arma avrebbero già acquisito le immagini e sentito, come da procedura investigativa, il titolare della macelleria. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.