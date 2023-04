Finanziato dal Mase progetto per ottimizzare la raccolta differenziata

Tre progetti presentati dal comune di Agrigento ammessi a finanziamento dal Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per un oltre 2 milioni di euro.

991 mila per il potenziamento della filiera della raccolta differenziata; 542mila euro per la realizzazione di cinque isole ecologiche di prossimità intelligenti e altri 542 mila per il potenziamento raccolta differenziata tramite isole ecologiche mobili. “I progetti – dicono dal comune- sono destinati all’implementazione della raccolta differenziata e dei centri di raccolta nei Comuni , Linea 1.1 A Missione 2 della più ampia Componente 1 del PNRR

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile”. Nelle isole ecologiche intelligenti ogni famiglia viene riconosciuta tramite una tessera e può versare i rifiuti. Un sistema che permette una migliore differenziazione e un risparmio economico per chi separa.

70 le progettualità che riceveranno da Mase un finanziamento in parte con i fondi del PNRR per circa 130 milioni di euro. Parte così, a tutti gli effetti, la fase attuativa dei progetti ammessi a finanziamento che dovranno essere completati entro il 2026.