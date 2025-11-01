Domani, domenica 2 novembre, in occasione del Giorno della Commemorazione dei Defunti, alle ore 10 si svolgerà la cerimonia della deposizione della corona di fiori al Sacrario Militare dei Caduti nel cimitero comunale di Bonamorone. Alle ore 11 sarà celebrata la tradizionale Santa Messa, officiata dall’arcivescovo, monsignor Alessandro Damiano.

Saranno presenti le più alte cariche istituzionali del territorio. Alle ore 16 al cimitero di Piano Gatta avrà luogo la Santa Messa officiata da Don Mario Sorce. “La cittadinanza è invitata a partecipare”, dice in una nota il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp