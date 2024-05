Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto al viale Cannatello, alla periferia di Agrigento. A scontrarsi frontalmente due auto: una Jeep Renegade e una Fiat Cinquecento. Tutti e quattro gli occupanti dei due mezzi con le ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Lievi traumi per tre delle quattro persone coinvolte, a una quarta sono stati applicati alcuni punti di sutura. Sul posto, per la viabilità e i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.