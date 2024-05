Fin da piccolo, ha sempre avuto il forte desiderio di maneggiare matite e colori per poter rappresentare ogni cosa gli venisse in mente. Oggi è pittore, scultore e finissimo decoratore di ceramica. Domenico Boscia è uno dei maestri siciliani più originali e richiesti del panorama contemporaneo. Behind the mask (Dietro la Maschera) è il titolo dell’opera (nella foto) che ha realizzato in occasione del concorso “Uno, nessuno e centomila” e con la quale sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa.

La premiazione si tenuta, questa mattina, al teatro Pirandello di Agrigento. Ancora, una volta Domenico Boscia, che è stato anche docente dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento, ha incantato con la sua maestria.