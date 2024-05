Valentina Giavarini debutta a teatro con il musical “Moulin Rouge” . Figlia dell’imprenditore Marcello Giavarini ed ex presidente dell’ Akragas Calcio, Valentina, tra esami e lezioni riesce a coltivare anche la passione per l’ arte. Il musical infatti è un’iniziativa realizzata da Bocconi Live Performance Students Association nell’ambito delle attività Arts and Humanities di Campus Life dell’Università Bocconi dove la giovane studia. La Giavarini fa parte della Blpsa un’associazione studentesca, attiva dal 2014, che si dedica a performance live, portando in scena ogni anno un musical. Uno spettacolo che ha visto Valentina Giavarini interpretare il ruolo di una cantante e che ha riscosso molto successo. Orgoglioso il papà Marcello che per la prima del 7 maggio scorso non ha voluto fare mancare la sua presenza nel teatro della prestigiosa università italiana.