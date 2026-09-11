Brandendo un martello si avventa contro i vicini di casa, minacciandoli di usarlo. Ad evitare il peggio il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Agrigento. La protagonista, una pensionata settantenne empedoclina, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di minaccia.

Tutto ha avuto inizio, l’altra sera, quando è giunta una segnalazione da parte di alcuni cittadini al 112, di una lite in corso fra condomini, in una palazzina nel centro abitato empedoclino. Sul luogo indicato sono accorsi i militari della sezione Radiomobile, che hanno bloccato la donna ancora in evidente stato di agitazione.

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