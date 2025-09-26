Un agrigentino è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in viale Cannatello ad Agrigento. Viaggiava in sella ad un motociclo Peugeot che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, Opel Mokka, guidata da un pensionato settantacinquenne. Il centauro con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Non versa in gravi condizioni. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

