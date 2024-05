Ha creato il caos all’interno della farmacia dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, impedendo la consegna dei farmaci. Un sessantottenne licatese è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, non è chiaro per quale motivo, avrebbe inveito contro i medici e di fatto avrebbe determinato l’interruzione del pubblico servizio.

Qualcuno si è rivolto al 112, e sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino che hanno calmato, identificato e denunciato l’esagitato.