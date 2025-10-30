Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale che collega il centro urbano di Agrigento con la rotatoria degli Scrittori e la Statale 640. A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento, sono state due auto, una Volkswagen Golf e una Hyundai. Quest’ultima vettura, dopo l’impatto, s’è schiantata contro un muretto di recinzione. I feriti sono stato trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto gli agenti della polizia locale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

