Il fatto si è verificato mentre era in corso di svolgimento l’udienza di un processo. Oltraggio e minacce a magistrato in udienza. Questi i reati contestati al disoccupato che l’altra mattina si è introdotto nell’aula 6 del tribunale di Agrigento, e rivolgendosi al giudice della sezione civile lo ha minacciato.

L’uomo, un cinquantacinquenne di Agrigento, è stato immediatamente bloccato dal personale di servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia, e accompagnato fuori l’edificio. I carabinieri, anch’essi intervenuti per ripristinare la calma, hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.

