Ancora un gesto di generosità e vicinanza da parte di enti, associazioni e aziende del territorio nei confronti della sanità pubblica agrigentina. A beneficiarne, in questa occasione, il reparto di Radioterapia del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, diretto dal dottor Michele Bono, dove questa mattina sono stati formalmente presi in consegna una cucina per il confort di sanitari e pazienti, donata dall’azienda canicattinese “Migliorini Interni” e “Di Stosa Cucine”, e alcuni arredi per i sistemi di immobilizzazione collocati all’interno del locale bunker grazie ai proventi del progetto “Salus et Fides” con i concerti di beneficenza tenuti a gennaio 2025 dall’Orchestra Filarmonica del Sud (Fides) fondata e diretta dal maestro Antonio Giovanni Bono.

Nel corso di una sobria cerimonia di ringraziamento, presieduta dal direttore sanitario Asp, Raffaele Elia, e dal direttore amministrativo Asp, Ersilia Riggi, la Direzione strategica ha espresso tutta la propria gratitudine per nobili gesti, come quello odierno, destinati ad incrementare il benessere in reparto. La duplice donazione è inquadrabile nell’ottica del percorso di umanizzazione delle cure che da sempre guida l’impegno quotidiano degli operatori sanitari e che, in reparto, è simboleggiato dalla “Campana della Vittoria” con cui i pazienti celebrano la felice conclusione dei trattamenti e il cui valore evocativo è stato recentemente sottolineato anche nel corso del terzo simposio nazionale di radioterapia svoltosi a settembre ad Agrigento.

Le attività dell’Unità di Radioterapia risultano particolarmente intense ed efficienti accogliendo anche un significativo contingente di circa il 15-20% di pazienti provenienti da fuori provincia. Il reparto, è stato ribadito a margine della cerimonia di donazione, è costantemente aperto alla prospettiva di crescita strutturale con nuovi potenziamenti come quelli rappresentati da un secondo acceleratore lineare e ulteriori migliorie tecnologiche.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp