Due persone sono rimaste ferite, per fortuna non gravemente, in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio ad Agrigento lungo la strada provinciale 80, a poche centinaia di metri dalla rotatoria degli Scrittori della Statale 640. A scontrarsi una Fiat Panda e un’altra autovettura. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo Radiomobile che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.

