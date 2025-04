Visita in Questura dell’associazione culturale “Cometa Ets”, impegnata nei progetti di accoglienza ed assistenza nei confronti di cittadini stranieri richiedenti o titolari di protezione internazionale. La dirigente della sezione Volanti, Francesca Roberto, e il dirigente dell’ufficio immigrazione, Dario Infurna, hanno accolto i ragazzi e gli operatori della struttura, presso la caserma Anghelone in via Crispi. La giornata, che ha visto coinvolti diversi giovani immigrati, si è svolta parlando di legalità, sicurezza e inclusione.

