Ha consegnato falsi attestati di formazione relativi a corsi in materia di salute e sicurezza mai effettuati. Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia della città dei templi, a conclusione di un’attività investigativa dopo un controllo effettuato all’interno di un cantiere edile.

Un imprenditore cinquantacinquenne, di Agrigento, titolare dell’impresa esecutrice dei lavori, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di tentata truffa e falso, poiché per provare a far decadere una sanzione amministrativa di quasi 2.000 euro ha esibito quattro falsi attestati di formazione relativi a corsi mai effettuati.

Denunciato anche un cinquantenne di Ravanusa, presidente di una società, ritenuto responsabile in concorso con l’imprenditore agrigentino di avere consegnato i falsi attestati di formazione. Nel corso dell’ispezione scattata tre mesi fa in un cantiere allestito a Cattolica Eraclea, è stata trovata al lavoro una squadra di operai. Al termine del controllo il 55enne venne denunciato per omessa protezione scavo contro pericolo seppellimento e appunto mancata formazione ed informazione.

Per quest’ultima contestazione è scattata la multa di quasi duemila euro. Per non pagare la sanzione, nei giorni successivi, l’imprenditore ha presentato gli attestati di formazione risultati falsi.