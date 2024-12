Una quarantaseienne agrigentina è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto, ieri notte, lungo la Statale 122, nei pressi di Calcarelle, in territorio di Agrigento. La prognosi è riservata. La donna si trovava alla guida di una Lancia Y e a quanto pare era diretta in ospedale dove si occupa di assistenza ad anziani pazienti.

Per cause ancora al vaglio, dopo essere uscita fuori dalla sede stradale, è piombata contro un muro. L’impatto è stato violento. Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una delle quali, con il medico rianimatore.

In poco tempo è stata trasportata al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. La polizia, accorsa sul posto, ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, che non ha coinvolto nessun altro mezzo. Non è chiaro, e spetterà appunto alle indagini, stabilire cosa è accaduto e cosa abbia determinato l’incidente.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp