A denunciare il furto è stata la proprietaria, una sessantenne agrigentina. Qualcuno, approfittando della momentanea assenza della donna, è penetrato all’interno della sua abitazione. Dopo avere messo a soqquadro alcune stanze ha trovato e portato via ben 4.000 euro in contanti. Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno in un condominio nel quartiere di Monserrato.

Quando la donna è rientrata in casa si è resa conto della sgradevole “visita” dei ladri. Fra incredulità e rabbia per l’accaduto, ha dato l’allarme al centralino del 112. Sul posto è intervenuta la polizia per un primo sopralluogo. Da lì a poco sono state avviate le indagini.

