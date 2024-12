Un incendio è divampato in una dismessa cantina in stato di abbandono di via Musso a Ribera, probabilmente occupata da immigrati. Qualcuno, verosimilmente, ha acceso il fuoco per cercare di riscaldarsi, e dal braciere le fiamme si sarebbero all’improvviso propagate.

Sono stati alcuni passanti a segnalare il rogo al 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri della Tenenza di Ribera, e con loro anche il proprietario dello stabile: un imprenditore settantasettenne.

I pompieri hanno spento le fiamme Il sopralluogo di rito ha permesso di rinvenire il braciere. I danni hanno riguardato soltanto alcune suppellettili di fortuna. I militari dell’Arma hanno verificato se, nel capannone, c’era qualcuno o meno, anche per capire se potesse essere stato occupato abusivamente. La verifica ha dato, però, esito negativo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp