Tutto pronto per la “25ª edizione del Fabaria Rally – Rally di Girgenti”, dal regolamento particolare di gara approvato da Aci Sport, alle autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade, ai permessi rilasciati dalle Autorità competenti. Questa edizione si preannuncia come una super manifestazione, la gara interesserà infatti i territori dei comuni di Agrigento, Aragona, Castrofilippo, Favara, Raffadali, Santa Elisabetta, e si snoderà su un tracciato selettivo, importantissimo nell’ambito dell’automobilismo sportivo siciliano.

“Tra le auto moderne – si legge in una nota degli organizzatori -, si registra la presenza di 6 equipaggi in classe Rally2, la classe regina nei Rally Nazionali, seconda soltanto alle auto che partecipano al WRC1 del Campionato Mondiale. Sempre con auto turbocompresse 4 ruote motrici, sono presenti concorrenti con vetture nella Classe Rally3. Tra le auto moderne, ma con 2 ruote motrici, saranno presenti equipaggi in classe Rally4 e anche in classe Rally5, inoltre, molti equipaggi sono già iscritti anche nelle varie classi N ed A”.

Da quest’anno la gara sarà impreziosita della validità di Rally Nazionale Autostoriche “1⁰ Historic Fabaria Rally”, per questa specialità “auto storiche”, si sono inscritti diversi concorrenti che con vetture quali Porsche, Renault e Fiat, rinverdiranno i fasti e le emozioni che questi bolidi hanno saputo far vivere nel passato. Gli organizzatoti, della “SSD Proracing srl” insieme al bravo e professionale direttore di gara Manlio Mancuso, sono già con la Bandiera Tricolore in mano, pronti a dare il via a questa grande festa dello sport automobilistico.

Per dare la possibilità di una ancora più ampia partecipazione, l’organizzatore ha concesso la proroga del termine ultimo di iscrizione fino alle 24 di Lunedì 18 agosto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp