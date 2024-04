Incidente stradale, lunedì sera, in via del Sole, una traversa del viale dei Pini, a San Leone. A scontrarsi sono stati uno scooter e una Fiat Punto. Il conducente del mezzo a due ruote ha avuto la peggio ed è finito sull’asfalto riportando traumi sparsi. Con un’ambulanza è stato portato in ospedale. Non versa, per fortuna, in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile che si sono occupati dei rilievi e della viabilità.