Tolleranza zero del Comune di Agrigento contro il parcheggio “selvaggio”. Tra la serata di sabato e la giornata di domenica gli agenti della polizia municipale, guidati dall’assessore comunale Carmelo Cantone, hanno elevato ben 200 contravvenzioni alla Valle dei Templi, nella località balneare di San Leone e in centro città per la movida.

Tra le sanzioni fatte una decina riguardano autovetture trovate ad occupare i posti riservati ai disabili senza alcun motivo. Delle duecento multe, quasi la metà, sono state lasciate ai tergicristalli di autovetture posteggiate in zone non consentite attorno alla Valle dei Templi: lungo il viale alberato, in contrada “Sant’Anna” e sotto il tempio di Ercole.