Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, ha condannato a 2 anni di reclusione un poliziotto per anni in servizio ad Agrigento, poi trasferito in una città del centro Italia. L’agente è stato riconosciuto colpevole dell’ipotesi di reato di maltrattamenti, ma assolto per l’accusa di essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiari nei confronti della stessa moglie e delle due figlie.

L’agente, inoltre, è stato condannato pure a risarcire la donna e le figlie che si sono costituite parte civile con l’assistenza degli avvocati Teresa Alba Raguccia e Graziella Vella. Secondo l’accusa avrebbe più picchiato la moglie e una volta l’avrebbe minacciata con la pistola. L’ex coniuge sarebbe stata ripetutamente insultata ed etichettata come “putt..prostituta”.