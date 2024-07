Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto a San Leone. A scontrarsi un’autovettura ed un motociclo. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è finito rovinosamente sul selciato. Con un’ambulanza è stato trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio” ma, per fortuna, non è in pericolo di vita. A bordo della vettura c’erano invece due turisti di nazionalità tedesca rimasti illesi.