Un incendio ha devastato il bosco Cugna a Palma di Montechiaro. L’opera di spegnimento è durata quasi tutta la giornata di sabato. Impegnati il personale della Forestale e i vigili del fuoco, con l’ausilio dall’alto di un canadair e un elicottero. Il venticello caldo con alte temperature ha reso difficile il lavoro dei soccorritori. E’ l’ultimo di una lunga serie di roghi boschivi in provincia di Agrigento. Tra giovedì pomeriggio e l’alba di venerdì un altro incendio ha distrutto circa 50 ettari di bosco e varia vegetazione sul versante collinare della Mosella, tra i territori di Agrigento e Favara. VIDEO

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta. Ad occuparsi delle indagini è il personale del Corpo Forestale. Le fiamme spente dopo ore e ore di lavoro dai vigili del fuoco e dagli operai forestali, ha rischiato di coinvolgere case di campagne e un lussuoso bed&breakfast. La Forestale per contrastare gli incendi boschivi negli ultimi giorni ha utilizzato, per la prima volta, i droni anti-piromani che consentono di monitorare la situazione nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno incendi e, al tempo stesso, di accertarsi che a scatenare i roghi non siano malintenzionati e criminali.

La mano dei piromani dall’inizio della stagione calda ad oggi, ad Agrigento e provincia, ha già mandato in fumo oltre cento ettari di bosco in territorio della città dei templi, Naro diga San Giovanni, versante dei comuni della montagna e comprensorio saccense.

Ed è stato un sabato di super lavoro per vigili del fuoco e operai forestali intervenuti in diverse zone dell’Agrigentino. Di particolare rilevanza il maxi incendio divampato a Fontanelle nel popoloso quartiere a nord di Agrigento. Le fiamme, partite dalla sterpaglia si sono propagate all’abitato. Il rogo ha minacciato alcune abitazioni. Una persona sarebbe rimasta intossicata per il denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, gli agenti della sezione Volanti e i militari dell’Esercito.