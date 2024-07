Due incendi, di quasi certa natura dolosa, hanno completamente distrutto due autovetture e un furgoncino, a Lampedusa. Il primo rogo, poco prima della mezzanotte, in contrada “Grecale” all’interno di un appezzamento di terreno. Avvolte dal fuoco due Fiat Punto.

Alcune ore più tardi, verso le 3 e trenta, stesso scenario in contrada “Imbriacola”. Ad essere incenerito un furgone Renault. I carabinieri della Tenenza di Lampedusa hanno avviato le indagini, mentre la Procura della Repubblica, subito avvertita, ha aperto due fascicoli con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

In entrambi i luoghi, una volta scattato l’allarme, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento isolano. I pompieri, idranti alla mano, hanno spento le fiamme, occupandosi della messa in sicurezza delle aree interessate. Sia in contrada “Grecale”, che in contrada “Imbriacola”, durante la notte, sono intervenuti i militari dell’Arma.