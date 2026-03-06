Incidente sulla statale 122 a Canicattì: scontro tra Jeep e auto, un morto e un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera sulla strada statale 122, in territorio di Canicattì: il bilancio è di un morto e un ferito grave. Il drammatico scontro è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Jeep con rimorchio vuoto adibito al trasporto dei cavalli si è scontrato violentemente con una Fiat Punto. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. A perdere la vita il conducente dell’utilitaria, un pensionato di 76 anni, nato a Mussomeli ma residente a Canicattì. Ferito gravemente anche il passeggero.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia stradale di Agrigento, insieme al personale del Commissariato di Canicattì, che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita, mentre un’altra è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita in ospedale in condizioni critiche.

La statale 122 è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi delle forze dell’ordine. Le autorità stanno lavorando per chiarire con precisione le cause dello scontro.

