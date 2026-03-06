Si sono vissuti momenti di paura lungo la strada statale 115 in direzione Porto Empedocle, nei pressi dell’Hotel dei Pini, dove un camion è finito fuori dalla sede stradale. L’autista avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, perdendo il controllo del mezzo che si è fermato su un terreno a ridosso della carreggiata senza coinvolgere altri veicoli di passaggio.

L’autista con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, e gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la viabilità ed effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

