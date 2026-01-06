Incidente stradale a Lampedusa, dove un’auto è finita in mare mentre percorreva il lungomare in direzione Guitgia. A bordo della vettura, una Citroën C3, si trovavano alcuni giovani. E’ successo nelle ore notturne.

Gli occupanti sono usciti autonomamente dall’abitacolo e, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento isolano che hanno recuperato la vettura. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

