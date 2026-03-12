I Rossoneri sono tra le squadre più in forma del campionato e si trovano a 6 punti dal secondo posto, quando mancano 10 giornate alla fine della stagione.

Se diamo un’occhiata alle quote serie b 2025/2026 aggiornate in diretta scopriamo che sono Venezia e Monza le favorite della promozione diretta, con Frosinone e Palermo a fare da guastafeste, in uno dei campionati più entusiasmanti di sempre, dove niente è mai scontato.

Dietro c’è anche una grande lotta per la zona playoff, così come nella zona salvezza tra retrocessione e playout, ed è proprio in questo momento del campionato che crollano anche tutte le sicurezze delle più forti, così come le insicurezze dei club che hanno floppato fino a ora: un esempio palese è proprio la vittoria del Pescara ultimo in classifica, contro il Palermo qualche settimana fa.

L’incredibile lotta per la salvezza

Il Pescara è ultimo in classifica ma vede i playout a 6 punti di distanza e la 15esima posizione a 7 punti, queste statistiche fanno capire l’incredibile lotta per la salvezza, che racchiude altre 9 squadre e le stritola in 6 punti: dalla 19esima all’undicesima posizione.

Spezia, Bari, Mantova ed Entella sono quelle che stanno rischiando di più, Reggiana, Avellino, Empoli, Sampdoria e Carrarese sono i club che devono fare attenzione, ma che possono anche cambiare rotta e puntare ai playoff.

Monza e Venezia le grandi favorite alla promozione diretta

Il palinsesto statistico è tutto a favore del Monza e del Venezia, che grazie agli straordinari risultati ottenuti fino a oggi, dominano i pronostici serie b di questa stagione. Per i Veneti è Adorante il miglior bomber, che ha segnato 13 dei 58 gol del miglior reparto offensivo della categoria.

Alla 28esima giornata questi due club sono a pari merito con 60 punti e hanno staccato la terza in classifica di 5 punti, non tanti, alla luce delle 10 giornate di campionato che mancano e, che si preannunciano le più bollenti e imprevedibili.

Infatti, nel rush finale i problemi per le favorite non riguardano tanto gli scontri diretti nella zona alta della classifica, quanto i match contro i club che devono salvarsi o raggiungere i playoff.

Frosinone e Palermo le sfidanti per la top 2

Il Palermo sta disputando un ottimo campionato e si trova a soli 6 punti dalla top 2, inoltre, c’è Pohjanpalo che con 19 gol e 5 assist sta dando spettacolo e domina la classifica dei bomber. Negli ultimi 15 match il Palermo ha perso soltanto una gara, proprio quella contro i Delfini, e si trova al secondo posto per stato di forma a quota 34 punti guadagnati su 45.

Oltre ai Rosanero che sono in splendida forma e viaggiano a un ritmo indiavolato, anche il Frosinone minaccia il monopolio della top 2, infatti, nonostante gli ultimi 3 pareggi consecutivi, i Ciociari sono il club con meno sconfitte in Serie B: soltanto 3 su 28 match disputati. Le sfidanti della top 2 si preparano al rush finale per agguantare la promozione diretta in Serie A.

