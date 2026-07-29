Incidente a San Leone, AIFVS: «Via Luca Crescente era già stata più volte segnalata come strada a rischio»

AGRIGENTO – Dopo il grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Luca Crescente, all’ingresso della località balneare di San Leone, interviene l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS-APS) – Sezione di Agrigento, che esprime vicinanza al giovane rimasto gravemente ferito e torna a sollecitare interventi per la sicurezza dell’arteria.

«L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS-APS) – Sezione di Agrigento esprime profonda vicinanza al giovane rimasto gravemente ferito nel sinistro stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in via Luca Crescente, all’ingresso della località balneare di San Leone, e rivolge un pensiero ai suoi familiari, con l’auspicio di una pronta ripresa», si legge nella nota firmata dalla responsabile territoriale e consigliere direttivo nazionale Carmelina Nobile.

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Pur ribadendo il massimo rispetto per il lavoro delle autorità chiamate ad accertare la dinamica e le eventuali responsabilità dell’incidente, l’associazione ricorda di aver già più volte segnalato le criticità della strada agli enti competenti.

«Via Luca Crescente è stata oggetto di ripetute segnalazioni da parte di AIFVS-APS Agrigento, con cui sono state evidenziate le criticità presenti lungo l’arteria e la necessità di adottare tempestivi interventi finalizzati a migliorare i livelli di sicurezza stradale», evidenzia l’associazione.

Tra le principali problematiche segnalate figura la carenza di un’adeguata illuminazione pubblica, ritenuta essenziale per garantire una migliore visibilità nelle ore serali e notturne, oltre alla necessità di ulteriori opere di messa in sicurezza della sede viaria.

L’AIFVS precisa di non voler in alcun modo collegare le criticità evidenziate alle cause del sinistro, che saranno accertate dagli organi competenti. «La prevenzione – sottolinea – rappresenta il principale strumento per ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali».

Per questo motivo l’associazione rinnova il proprio appello alle istituzioni affinché le segnalazioni già trasmesse trovino concreta attuazione attraverso interventi strutturali e tempestivi.

«La sicurezza delle infrastrutture costituisce un interesse pubblico primario e un investimento indispensabile per la tutela della vita umana. La sicurezza stradale deve continuare a rappresentare una priorità assoluta, attraverso un costante impegno nella prevenzione e nella realizzazione delle opere necessarie a rendere le nostre strade sempre più sicure», conclude la nota firmata da Carmelina Nobile, responsabile territoriale e consigliere direttivo nazionale di AIFVS-APS Agrigento. Leggi anche: Sicurezza stradale, Giacalone: «Via Fosse Ardeatine è un pericolo»

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