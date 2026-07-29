Via Fosse Ardeatine, Giacalone: «Rami sulla carreggiata, la sicurezza stradale non può attendere»

AGRIGENTO – Di sicurezza stradale si è parlato molto durante la campagna elettorale. Un tema al centro del dibattito politico e delle promesse rivolte ai cittadini. A distanza di settimane dall’insediamento della nuova amministrazione, però, secondo il consigliere comunale di Forza Italia William Giacalone, le criticità nelle periferie continuano a rimanere irrisolte.

Il consigliere punta l’attenzione sullo stato di via Fosse Ardeatine, a Monserrato, dove la vegetazione è cresciuta fino a invadere parte della carreggiata, limitando la visuale degli automobilisti e creando potenziali situazioni di pericolo lungo una delle arterie più trafficate della città.

«Non è accettabile la scarsa attenzione che questo Sindaco dedica alle periferie in termini di discerbamento e di sicurezza stradale. Un caso per tutti è la via Fosse Ardeatine a Monserrato dove i rami degli alberi invadono la carreggiata stradale impedendo la visuale e mettendo a serio rischio l’incolumità nella circolazione stradale. Basterebbe che il Sindaco frequentasse la città da semplice cittadino girando per la città per accorgersi di come sono ridotte le strade della immediata periferia cittadina. Che si adoperi immediatamente per una Agrigento più dignitosa e spero di non doverlo vedere con una sega in mano ad effettuare la pulizia degli alberi per risolvere il problema così come ha fatto con i sacchi dell’immondizia», afferma Giacalone.

La fotografia allegata alla denuncia mostra chiaramente i rami che si protendono verso la carreggiata, restringendo lo spazio utile per la circolazione e riducendo la visibilità in un tratto particolarmente frequentato.

L’area si trova nei pressi del centro commerciale Città dei Templi, lungo la strada che collega Monserrato e Villaseta con la strada statale 115 e il viadotto Akragas. Un collegamento utilizzato quotidianamente da centinaia di automobilisti, dove la manutenzione del verde assume anche una funzione essenziale per la sicurezza di chi percorre la strada.

Per Giacalone è necessario un intervento tempestivo di discerbamento e potatura, affinché il tema della sicurezza stradale non resti soltanto uno slogan, ma trovi riscontro in azioni concrete sul territorio.

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