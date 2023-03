Incidente in campagna: 20enne ferito finisce al Sant’Elia

E’ caduto sul terreno ed è rimasto incastrato con la gamba sinistra sotto la fresa di una macchina agricola. Un ventenne agricoltore di Cattolica Eraclea, è stato trasportato con elisoccorso del 118 all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il giovane non è, per sua fortuna, in pericolo di vita, ma è rimasto gravemente ferito. L’incidente sul lavoro si è verificato in contrada “Alvano” nelle campagne di Cattolica Eraclea.

Il ventenne pare che stesse aiutando, nei lavori di aratura di un terreno, il suocero cinquantenne. Durante i lavori è caduto ed è rimasto con la gamba incastrata nella macchina agricola, condotta proprio dal suocero.

Quindi è partita la segnalazione al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale Stazione, poi, gli operatori sanitari di un’autoambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Quest’ultimi hanno effettuato il primo intervento. I sanitari si sono immediatamente prodigati per suturargli la vistosa ferita, e a causa della lesione all’arto, da lì a poco, hanno chiesto l’elisoccorso, giunto poco più tardi, e atterrato nella zona.