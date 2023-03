Controllo del Nas: scoperte irregolarità in un pastificio

Riscontrate violazioni sulle norme di carattere igienico-sanitarie, e la presenza di materiale non pertinente nei locali adibiti alla lavorazione degli alimenti. Ad entrare in azione, in un’attività commerciale, che si occupa della produzione e commercializzazione di pasta, in territorio di Licata, sono stati i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia cittadina. La legale responsabile della struttura è stata sanzionata amministrativamente con una multa di 1.000 euro.

Alla stessa è stato notificato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni. L’ispezione è scattata per verificare soprattutto le condizioni igienico-sanitarie dell’attività lavorativa. Dagli accertamenti effettuati sono emerse delle irregolarità per quanto riguarda la situazione igienico-sanitaria. Inoltre è stata riscontrata la presenza di materiale non pertinente nei locali della lavorazione dei farinacei.