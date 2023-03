“Ruba 500 chili di pesche”, ma l’agricoltore ritira la denuncia: assolto trentenne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Andrea Terranova, ha accolto le richieste del pubblico ministero Margherita Licata e del difensore, l’avvocato Fabio Inglima Modica, ed ha emesso la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela a carico di Giuseppe Vellenti, trentenne di Agrigento residente a Porto Empedocle, che era finito a processo per furto.

La vicenda al centro del processo risale al 24 agosto del 2020. Un agricoltore, proprietario di un terreno agricolo a Canicattì, ha sorpreso tre ladri che avevano sottratto 500 chilogrammi di pesche, e dopo averle caricate su un’auto, sono riusciti a fuggire.

