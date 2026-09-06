Incidente mortale sul circuito dell’autodromo Concordia di contrada Burrainiti, tra i territori di Agrigento e Favara. Un ventinovenne di Messina, Egidio Blandina, è morto mentre era impegnato in un giro in moto.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe improvvisamente perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è andato a sbattere contro una barriera.

Sul posto, scattato l’allarme, sono accorsi gli operatori del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno messo in atto tutte le pratiche rianimatorie, ma non c’è stato nulla da fare. Il ventinovenne è morto praticamente sul colpo. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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