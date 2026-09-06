Buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, per la CastrumFavara nella prima giornata del campionato di serie D girone I. Allo stadio Bruccoleri i ragazzi di mister Antimo Iunco hanno travolto il Milazzo con il punteggio finale di 3-0.

Nella prima frazione di gioco la squadra favarese è andata vicino alla rete con Tripoli, ma il portiere ospite ha fatto un grande intervento. Primo tempo sfortunato con almeno quattro palle gol e una traversa. Milazzo in dieci dal 20esimo per fallo da ultimo uomo.

Nella ripresa la sblocca al 75’ Bellingardo. Il raddoppio arriva all’80’ con Schembari. Chiude la pratica all’87’ Marchica per il definitivo 3-0.

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