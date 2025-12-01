Incidente nella notte a San Leone: perde il controllo dell’auto e centra una vettura parcheggiata

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì lungo viale Le Dune, nel quartiere balneare di San Leone. Il conducente di un’Audi, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro una Range Rover parcheggiata sul margine della carreggiata.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della sezione Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

