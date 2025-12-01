Ignoti ladri hanno messo a segno un furto di cavi in rame in territorio di Menfi. Questo impedirà la regolare erogazione dei turni idrici fino al ripristino dei cavi. A comunicarlo è il sindaco Vito Clemente con un post pubblicato su Facebook, in cui ha spiegato la gravità dell’accaduto. Sono in corso indagini dei carabinieri. “A causa del furto dei cavi in rame che alimentano elettricamente le pompe di sollevamento dell’acqua, avvenuto nel pomeriggio – afferma il primo cittadino di Menfi -, non sarà possibile garantire l’erogazione del servizio idrico. Si tratta di un grave atto che danneggia l’intera comunità e che è stato prontamente segnalato alle autorità competenti. Ci stiamo attivando per ripristinare l’impianto e contenere i disagi. Ci scusiamo per l’inconveniente e vi terremo aggiornati sugli sviluppi”.

