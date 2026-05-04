Si è rischiata la tragedia nel rione balneare di San Leone. Una studentessa di 16 anni ad Agrigento mentre si trovava alla guida della sua minicar nell’area dell’ex eliporto, nei pressi del lungomare Falcone Borsellino, ha impattato contro un enorme masso presente sul manto stradale.

L’incidente a causa della scarsa illuminazione e della mancata segnalazione dell’ostacolo. La ragazza, rimasta stordita dalla violenta botta, è stata soccorsa da alcune persone presenti nel piazzale prima dell’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti.

La giovane ha riportato fortunatamente solo lievi traumi, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi e relazionato ogni cosa. I familiari della ragazzina hanno annunciato l’intenzione di fare causa al Comune. La piccola auto è rimasta pesantemente danneggiata.

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