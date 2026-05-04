È partita la girandola di vip al Lounge Beach Scala dei Turchi, che inaugura la stagione con ospiti di primo piano. Tra i primi ad arrivare, un vero top player: il campione del mondo e oggi allenatore del Palermo FC, Filippo Inzaghi.
Dopo aver centrato i playoff battendo il US Catanzaro 1929 al Barbera nella sfida di sabato, “Super Pippo” si è concesso una domenica di relax alla Scala dei Turchi, scegliendo uno dei luoghi simbolo della costa agrigentina.
Immancabile il passaggio al Lounge Beach di Nino Sanfilippo, che si conferma ancora una volta tra i locali più esclusivi e ricercati del litorale, punto di riferimento per chi cerca atmosfera, qualità e presenze di livello.
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